В Пензенской области в 2024 году в рамках нацпроекта отремонтируют три дороги вблизи спортобъектов Общество

Пенза, 15 февраля 2024. PenzaNews. Три дороги вблизи спортивных школ и ФОКов будет отремонтировано в Пензенской области в 2024 году благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«В Камешкирском районе будет вестись замена асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге «Нижняя Елюзань — Русский Камешкир — Лопатино. В план ремонтных мероприятий включен отрезок протяженностью порядка 3 км между Большим Умысом и Русским Камешкиром», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в третьем микрорайоне Русского Камешкира расположена детско-юношеская спортивная школа с физкультурно-оздоровительным комплексом «Маяк» и бассейном «Дельфин».

«На автомобильной дороге «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково» специалисты подрядной организации приведут в нормативное состояние участок [...] протяженностью 5,5 км рядом с административным центром Башмаковского района», — поясняется в сообщении.

В тексте уточняется, что эта дорога обеспечивает подъезд к детско-юношеской спортшколе и бассейну «Чайка».

«Также рядом с административным центром Иссинского района будет обновлен участок протяженностью порядка 7,9 км. В Иссе находятся муниципальная детско-юношеская спортивная школа, многофункциональный туристско-спортивный центр имени Татьяны Мартыненко, [...] спортивный комплекс по улице Черокманова», — указано в нем.