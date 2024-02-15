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В Пензе почтили память воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

13:34 | 15.02.2024 | Общество

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Пенза, 15 февраля 2024. PenzaNews. Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялось у мемориального комплекса «Афганские ворота» в Пензе в четверг, 15 февраля.

В Пензе почтили память воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Фото: Pnzreg.ru

В нем приняли участие представители областной и городской власти, руководители силовых ведомств и общественных организаций, ветераны боевых действий, а также школьники и студенты.

Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к вечному огню.

Фото: Pnzreg.ru

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, — является памятной датой России. Она установлена федеральным законом от 29 ноября 2010 года.

Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В ходе боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 годы погибли около 15 тыс. советских военнослужащих.

До 2011 года 15 февраля отмечали как День памяти воинов-интернационалистов, однако он не имел официального статуса.

Новая дата учреждена как единый день памяти обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом.

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