В Каменском, Башмаковском и Бековском районах прошли командно-штабные антитеррористические тренировки Общество

Пенза, 15 февраля 2024. PenzaNews. Командно-штабные антитеррористические тренировки с привлечением представителей оперативного штаба прошли на объектах социальной инфраструктуры в Каменском, Башмаковском и Бековском районах Пензенской области.

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Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировок были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, включая вопросы по обнаружению самодельных взрывных устройств, проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта, а также по недопущению негативных последствий проведения несанкционированного митинга.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятий отработан алгоритм действий персонала организаций при обнаружении взрывных устройств, а также информационного взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.