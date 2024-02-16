В Заре выполнено около половины подготовительных работ по строительству дороги к новой школе Общество

Пенза, 16 февраля 2024. PenzaNews. Глава города Пензы Александр Басенко сообщил о выполнении порядка 50% подготовительных работ по строительству дороги к новой школе в микрорайоне Заря.

Фото: T.me/basenkoAN

«Выполнили порядка 50% подготовительных работ по строительству дороги к новой школе в Заре. На данный момент подрядная организация переустраивает инженерные коммуникации. Идет подготовка площадки для прокладки ливневой канализации, монтаж смотровых колодцев. Отмечу, что для земляных работ морозная погода является наиболее благоприятной. Укладкой дорожного полотна на улице Героя России Сергеева займемся в теплое время года. Проезжая часть будет иметь две полосы движения с асфальтовым покрытием. Предусмотрены двухметровые тротуары, уличное освещение и водоотвод с помощью сети ливневой канализации», — написал Александр Басенко в своем Telegram-канале в пятницу, 16 февраля.

Он напомнил, что проект строительства разбит на два этапа.

«В рамках первого — дорога пройдет от улицы Новоселов вдоль нового жилого комплекса для переселения граждан из аварийного фонда и вокруг будущей школы. Протяженность отрезка составит около 1,9 км. Второй этап охватит участок, который определен как площадка перспективной застройки. Его реализация позволит продлить проезжую часть еще на 800 метров», — пояснил глава города.

«Работы по первому этапу планируем завершить уже в августе этого года. Это обеспечит транспортную доступность строящегося жилого комплекса в микрорайоне Заря и новой школы на 1,1 тыс. мест, которая распахнет свои двери в сентябре 2024 года», — добавил Александр Басенко.