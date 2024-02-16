19:34:06 Пятница, 16 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области после вмешательства прокуратуры ребенок с паллиативным статусом получил необходимые медизделия

18:10 | 16.02.2024 | Общество

Печать

Пенза, 16 февраля 2024. PenzaNews. 10-летняя девочка-инвалид с паллиативным статусом, проживающая в Пензенской области, обеспечена необходимыми изделиями медицинского назначения после вмешательства прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области после вмешательства прокуратуры ребенок с паллиативным статусом получил необходимые медизделия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нижнеломовская межрайонная прокуратура [...] по обращению матери 10-летнего ребенка-инвалида, имеющего заболевания центральной нервной системы, провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья в связи с необеспечением малолетнего необходимыми медицинскими изделиями. Установлено, что, по заключению районной врачебной комиссии, девочка признана нуждающейся более чем в 20 видах уходовых и технических медицинских изделий. Несмотря на присвоение ей в 2022 году статуса паллиативного больного, она не была своевременно обеспечена необходимыми медицинскими изделиями», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в связи с этим прокуратура приняла ряд мер, в том числе обратилась в суд с иском в интересах ребенка, который был удовлетворен.

«В результате принятых межрайонной прокуратурой мер [...] ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» заключило контракты на закупку медицинских изделий на сумму более 1 млн. рублей и обеспечило девочку необходимыми медицинскими изделиями», — указано в тексте.

Читайте также
В Пензе мужчина похитил из магазина бутылку коньяка стоимостью около 12 тыс. рублей, возбуждено дело Уголовное дело возбуждено против жителя Малосердобинского района, который незаконно хранил дома порох
До шести лет лишения свободы грозит продавцу магазина, который в течение полугода похищал продукты питания В Пензе мужчина угрожал брату убийством, возбуждено уголовное дело
Жительница Бессоновского района получила 8 лет колонии общего режима за причинение смерти мужчине В отношении жителя Неверкинского района возбуждено дело о незаконном изготовлении оружия
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама