В Пензенской области после вмешательства прокуратуры ребенок с паллиативным статусом получил необходимые медизделия Общество

Пенза, 16 февраля 2024. PenzaNews. 10-летняя девочка-инвалид с паллиативным статусом, проживающая в Пензенской области, обеспечена необходимыми изделиями медицинского назначения после вмешательства прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Нижнеломовская межрайонная прокуратура [...] по обращению матери 10-летнего ребенка-инвалида, имеющего заболевания центральной нервной системы, провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья в связи с необеспечением малолетнего необходимыми медицинскими изделиями. Установлено, что, по заключению районной врачебной комиссии, девочка признана нуждающейся более чем в 20 видах уходовых и технических медицинских изделий. Несмотря на присвоение ей в 2022 году статуса паллиативного больного, она не была своевременно обеспечена необходимыми медицинскими изделиями», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в связи с этим прокуратура приняла ряд мер, в том числе обратилась в суд с иском в интересах ребенка, который был удовлетворен.

«В результате принятых межрайонной прокуратурой мер [...] ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» заключило контракты на закупку медицинских изделий на сумму более 1 млн. рублей и обеспечило девочку необходимыми медицинскими изделиями», — указано в тексте.