В Пензе около 100 школьников приняли участие в региональном этапе игры «Умники и умницы Сурского края» Общество

Пенза, 17 февраля 2024. PenzaNews. Около 100 учащихся 9–11 классов школ Пензенской области приняли участие в региональном этапе игры «Умники и умницы Сурского края», который был посвящен эпохе Екатерины II. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Ребятам нужно было ответить на 30 вопросов. [...] Затем в течение 40 минут участники писали эссе на одну из трех предложенных тем, касающихся эпохи Екатерины II», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что по результатам данного этапа будут отобраны команда из 25–30 финалистов и команда участников игры «Быстрый и умный».

«Победители получат возможность встретиться с ведущим популярной игры «Умники и умницы» Юрием Вяземским в мае этого года», — отмечается в сообщении.

В тексте напоминается, что призеры игры по окончании школы получают преференции при поступлении на гуманитарные специальности Пензенского государственного университета.

«А в прошлом году призер игры, школьница из Сердобского района, в эфире игры «Умники и умницы» на «Первом канале» была зачислена в МГИМО», — говорится в сообщении.