12:10:57 Суббота, 17 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе около 100 школьников приняли участие в региональном этапе игры «Умники и умницы Сурского края»

09:29 | 17.02.2024 | Общество

Печать

Пенза, 17 февраля 2024. PenzaNews. Около 100 учащихся 9–11 классов школ Пензенской области приняли участие в региональном этапе игры «Умники и умницы Сурского края», который был посвящен эпохе Екатерины II. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензе около 100 школьников приняли участие в региональном этапе игры «Умники и умницы Сурского края». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ребятам нужно было ответить на 30 вопросов. [...] Затем в течение 40 минут участники писали эссе на одну из трех предложенных тем, касающихся эпохи Екатерины II», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что по результатам данного этапа будут отобраны команда из 25–30 финалистов и команда участников игры «Быстрый и умный».

«Победители получат возможность встретиться с ведущим популярной игры «Умники и умницы» Юрием Вяземским в мае этого года», — отмечается в сообщении.

В тексте напоминается, что призеры игры по окончании школы получают преференции при поступлении на гуманитарные специальности Пензенского государственного университета.

«А в прошлом году призер игры, школьница из Сердобского района, в эфире игры «Умники и умницы» на «Первом канале» была зачислена в МГИМО», — говорится в сообщении.

Читайте также
В Пензенской области пенсионерка передала около 400 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери В Пензе мужчина похитил из магазина бутылку коньяка стоимостью около 12 тыс. рублей, возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено против жителя Малосердобинского района, который незаконно хранил дома порох До шести лет лишения свободы грозит продавцу магазина, который в течение полугода похищал продукты питания
В Пензе мужчина угрожал брату убийством, возбуждено уголовное дело Жительница Бессоновского района получила 8 лет колонии общего режима за причинение смерти мужчине
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама