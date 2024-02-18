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В Пензе в рамках спартакиады УМВД состоялись соревнования по скоростной стрельбе из пистолета

13:27 | 18.02.2024 | Общество

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Пенза, 18 февраля 2024. PenzaNews. Более 120 человек приняли участие в соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета Макарова, которые состоялись в Пензе в рамках спартакиады регионального управления МВД России.

В Пензе в рамках спартакиады УМВД состоялись соревнования по скоростной стрельбе из пистолета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейским, представляющим различные подразделения, предстояло произвести восемь выстрелов по неподвижным целям с расстояния 25 метров за 20 секунд.

По итогам состязаний в командном зачете лучший результат показали представители УМВД России по городу Пензе. Второе место заняли сотрудники ОМВД России по городу Кузнецку, третье — ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе.

Во второй группе победу одержали полицейские из Земетчинского района. Также в тройку призеров вошли представители Камешкирского и Наровчатского районов.

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