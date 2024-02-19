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За три дня на пензенских дорогах задержаны 32 нетрезвых водителя

11:49 | 19.02.2024 | Общество

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Пенза, 19 февраля 2024. PenzaNews. 32 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 16 по 18 февраля. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

За три дня на пензенских дорогах задержаны 32 нетрезвых водителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники Госавтоинспекции на территории Пензенской области провели целенаправленные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе проведения мероприятий [...] задержаны 32 водителя», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в 2023 году в регионе было зарегистрировано 144 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 37 человек погибли и 189 получили травмы.

В сообщении напоминается также, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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