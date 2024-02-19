Владимир Мутовкин провел очередной прием жителей Пензы Общество

Пенза, 19 февраля 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин провел очередной прием граждан в понедельник, 19 февраля.

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Жительница многоквартирного дома №88 на проспекте Строителей попросила рассмотреть возможность установки дополнительной точки уличного освещения, рассказав, что в темное время суток территория плохо освещается.

Кроме того, по ее словам, после вскрышных работ при ремонте теплосетей рядом с домом не было восстановлено благоустройство, что создает неудобство для пешеходов.

Владимир Мутовкин попросил представителя УЖКХ, присутствовавшего на приеме, организовать выезд на место для изучения ситуации и решения вопросов.

Жительница дома №11 на улице Клары Цеткин озвучила просьбу о переносе пешеходного перехода: раньше он находился напротив дома №13, что, по ее мнению, было удобно, однако из-за повышенной аварийности переход был смещен на более отдаленное от поворота расстояние. При этом, как отметила женщина, около «зебры» нет благоустроенного тротуара.

Выслушав заявительницу, Владимир Мутовкин подчеркнул, что новый пешеходный переход обустроен в первую очередь в целях безопасности пешеходов. Вопрос благоустройства тротуара спикер гордумы пообещал взять на контроль, включив его в будущем в план исполнения наказов избирателей.

Также в рамках приема были приняты обращения по вопросам законности использования кладовых в многоквартирных домах и начисления дополнительных выплат к пенсии.

Всем заявителям даны необходимые разъяснения, в установленный срок им будут направлены письменные ответы, сообщает пресс-служба гордумы.