21:44:28 Понедельник, 19 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Мутовкин провел очередной прием жителей Пензы

17:33 | 19.02.2024 | Общество

Печать

Пенза, 19 февраля 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин провел очередной прием граждан в понедельник, 19 февраля.

Владимир Мутовкин провел очередной прием жителей Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Жительница многоквартирного дома №88 на проспекте Строителей попросила рассмотреть возможность установки дополнительной точки уличного освещения, рассказав, что в темное время суток территория плохо освещается.

Кроме того, по ее словам, после вскрышных работ при ремонте теплосетей рядом с домом не было восстановлено благоустройство, что создает неудобство для пешеходов.

Владимир Мутовкин попросил представителя УЖКХ, присутствовавшего на приеме, организовать выезд на место для изучения ситуации и решения вопросов.

Жительница дома №11 на улице Клары Цеткин озвучила просьбу о переносе пешеходного перехода: раньше он находился напротив дома №13, что, по ее мнению, было удобно, однако из-за повышенной аварийности переход был смещен на более отдаленное от поворота расстояние. При этом, как отметила женщина, около «зебры» нет благоустроенного тротуара.

Выслушав заявительницу, Владимир Мутовкин подчеркнул, что новый пешеходный переход обустроен в первую очередь в целях безопасности пешеходов. Вопрос благоустройства тротуара спикер гордумы пообещал взять на контроль, включив его в будущем в план исполнения наказов избирателей.

Также в рамках приема были приняты обращения по вопросам законности использования кладовых в многоквартирных домах и начисления дополнительных выплат к пенсии.

Всем заявителям даны необходимые разъяснения, в установленный срок им будут направлены письменные ответы, сообщает пресс-служба гордумы.

Читайте также
В Пензенском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке бытовой техники
В Камешкирском районе мужчина угнал автомобиль дочери своей сожительницы, чтобы доехать в гости к знакомому В Белинском районе опрокинулась иномарка, водитель госпитализирован
В Сердобском районе пенсионер подозревается в незаконном хранении боеприпасов В Пензенской области пенсионерка передала около 400 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама