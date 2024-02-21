Мельниченко обсудил с Павлуткиной социально-экономическое развитие Башмаковского района Общество

Пенза, 21 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Башмаковский район обсудил с главой муниципального образования Тамарой Павлуткиной социально-экономическое развитие территории.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщила глава района, ведется капитальный ремонт терапевтического отделения больницы, детское отделение было отремонтировано в прошлом году.

Приводятся в порядок кандиевский и новознаменский дома культуры. С опережением идут работы по капитальному ремонту трех школ — в Никульевке, Знаменском и Высоком.

«Держите эти объекты на особом контроле, это вклад в повышение уровня жизни наших граждан», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он также отметил необходимость обновления инфраструктуры.

На улице Магистральной в Башмаково ведется бурение артезианской скважины. Ожидается, что работы будут завершены до конца июля. Результатом станет улучшение качества водоснабжения для 3,5 тыс. местных жителей.

Кроме того, запланированы работы по приведению в порядок дорог.

«Мы выделяем из дорожного фонда Пензенской области средства на ремонт дорог в Башмаковском районе. В 2024 и 2025 годах на эти цели будет направлено по 40 млн. рублей, в 2026-м предусмотрено 70 млн. рублей. Контролируйте ход и качество работ. Внимания требует дорога между селами Никульевка и Петровское», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.