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Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Мокшанского района

15:38 | 21.02.2024 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2024. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел выездной личный прием жителей Мокшанского района в среду, 21 февраля.

Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Мокшанского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием обратились 12 граждан по вопросам ненадлежащей организации системы водоотведения, отсутствия уличного освещения, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, благоустройства территории, отсутствия горячего водоснабжения в учреждении дополнительного образования для детей, ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, волокиты при производстве по делу об административном правонарушении, бездействия сотрудников правоохранительных органов при рассмотрении сообщения о преступлении и производстве предварительного следствия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило 12 письменных обращений.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий. Ход и результаты рассмотрения обращений находятся на личном контроле заместителя прокурора области», — сказала собеседница агентства.

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