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В Пензенской области с 23 по 25 февраля пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения

09:05 | 22.02.2024 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2024. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет в Пензенской области с 23 по 25 февраля.

В Пензенской области с 23 по 25 февраля пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — говорится в тексте.

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