Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 22 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные, ведомственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось накануне Дня защитника Отечества.

Фото: Pnzreg.ru

Руководитель субъекта федерации подчеркнул, что наград удостоены пензенцы, которые защищают государственные интересы России, ее суверенитет и безопасность.

«Десятки тысяч наших земляков принимают участие в решении задач СВО: это и сражения на передовой, и работа по восстановлению и развитию новых российских регионов, и выполнение производственных заданий государственного оборонного заказа», — сказал Олег Мельниченко.

Он особо отметил работу сотрудников пензенского пожарно-спасательного центра, которые занимаются восстановлением жизненно важных объектов в Пологовском и Токмакском районах Запорожской области, доставляют гуманитарную помощь, проводят обучение местных специалистов. В январе при обстреле Токмака они спасли из-под завалов пятерых пострадавших, оказав им первую помощь.

Коллектив пожарно-спасательного центра удостоен благодарственного письма Минстроя России. Его начальник Сергей Акулов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Глава региона также поблагодарил сотрудников пензенских заводов за укрепление обороноспособности страны. Орденами «За заслуги перед Пензенской областью» отмечены работники ряда предприятий.

Олег Мельниченко выразил благодарность воинам-интернационалистам.

«Ветераны боевых действий в Афганистане оказывают всестороннюю поддержку нашим ребятам в СВО. Два-три раза в неделю из Пензы отправляется конвой с посылками, стройматериалами, снаряжением. Вы даете молодым бойцам уроки мужества, стойкости, любви к Родине. Еще раз огромное спасибо всем за участие в деле защиты Отечества», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.