Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем защитника Отечества Общество

Пенза, 23 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества.

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«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, воины современной российской армии и Военно-морского флота! Дорогие пензенцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот замечательный праздник олицетворяет могущество российского оружия, напоминает нам о славных победах и ратных свершениях прадедов и дедов. Военная служба — удел стойких, мужественных и отважных людей, истинных патриотов нашей великой Родины. Во все времена защита Отчизны была и остается священным долгом и почетной обязанностью каждого гражданина России», — отметил глава региона.

«Эстафету великих предков достойно принимает молодое поколение. Патриотизм, доблесть, высокий профессионализм воинов — надежный залог обеспечения национальных интересов и государственной безопасности, ключевое условие укрепления международного авторитета страны. Сегодня это на своем примере доказывают славные воины — участники СВО, освобождающие территорию Украины от засилья нацистов. Убежден, что и впредь наша армия и флот останутся надежными гарантами стабильности и спокойствия, подлинной гордостью нашего народа», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.