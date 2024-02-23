21:18:31 Пятница, 23 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем защитника Отечества

10:01 | 23.02.2024 | Общество

Печать

Пенза, 23 февраля 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем защитника Отечества.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем защитника Отечества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие земляки! Примите поздравления с Днем защитника Отечества! Это праздник отважных и сильных духом людей, всех тех, для кого понятия долга, чести и патриотизма не пустые слова. Это праздник всех, кто своей каждодневной самоотверженной ратной службой и мирным трудом вносит вклад в процветание и безопасность родного государства», — подчеркнул спикер гордумы.

Особые слова признательности Владимир Мутовкин адресовал ветеранам, сотрудникам правоохранительных структур, военнослужащим — всем, кто с честью исполнил и исполняет свой воинский долг, тем, кто сегодня с оружием в руках защищает неприкосновенность границ страны, ее суверенитет и безопасность.

«Спасибо вам за верность присяге, мужество, стойкость, силу духа, любовь к Родине и вклад в укрепление обороноспособности российского Отечества!» — поблагодарил он.

«От души желаю всем вам счастья, добра, бодрости духа, успехов в труде и службе, уверенности в завтрашнем дне, и пусть всегда над головой будет мирное небо!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

Читайте также
Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке детской одежды В Кузнецке ребенок госпитализирован после наезда «Нивы»
В Пензе в ДТП пострадали два ребенка В Сердобске водитель автобуса сбил молодого человека
Жительница Пензы лишилась более 2 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику В Пензенской области подросток подозревается в мошенничестве в крупном размере и с причинением значительного ущерба
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама