Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем защитника Отечества Общество

Пенза, 23 февраля 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем защитника Отечества.

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«Дорогие земляки! Примите поздравления с Днем защитника Отечества! Это праздник отважных и сильных духом людей, всех тех, для кого понятия долга, чести и патриотизма не пустые слова. Это праздник всех, кто своей каждодневной самоотверженной ратной службой и мирным трудом вносит вклад в процветание и безопасность родного государства», — подчеркнул спикер гордумы.

Особые слова признательности Владимир Мутовкин адресовал ветеранам, сотрудникам правоохранительных структур, военнослужащим — всем, кто с честью исполнил и исполняет свой воинский долг, тем, кто сегодня с оружием в руках защищает неприкосновенность границ страны, ее суверенитет и безопасность.

«Спасибо вам за верность присяге, мужество, стойкость, силу духа, любовь к Родине и вклад в укрепление обороноспособности российского Отечества!» — поблагодарил он.

«От души желаю всем вам счастья, добра, бодрости духа, успехов в труде и службе, уверенности в завтрашнем дне, и пусть всегда над головой будет мирное небо!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.