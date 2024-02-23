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Олег Мельниченко поздравил офицеров и курсантов филиала Военной академии МТО с Днем защитника Отечества

15:27 | 23.02.2024 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил офицеров и курсантов филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева с Днем защитника Отечества.

Олег Мельниченко поздравил офицеров и курсантов филиала Военной академии МТО с Днем защитника Отечества

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона подчеркнул, что суверенитет страны во многом базируется на развитии оборонно-промышленного комплекса.

«Наши артиллеристы находятся на переднем крае боевой работы. Их непревзойденное мастерство основано на ответственности, верности воинскому долгу, а также на безупречной профессиональной подготовке, которую осуществляет в том числе и Пензенский артиллерийской инженерный институт», — сказал Олег Мельниченко.

Губернатор выразил уверенность, что курсанты станут достойной сменой боевым офицерам.

«Вы сознательно выбрали путь служения Отечеству, готовы честно исполнять офицерский долг, защищая нашу землю, проявляя стойкость и мужество. От имени правительства Пензенской области поздравляю вас с нашим праздником — Днем защитника Отечества. Желаю вам крепкого здоровья, несгибаемой силы духа, успехов во всех начинаниях», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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