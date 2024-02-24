В Пензенской области в 2023 году средства пенсионных накоплений получили более 8,4 тыс. человек Общество

Пенза, 24 февраля 2024. PenzaNews. Более 8,4 тыс. жителей Пензенской области в 2023 году получили средства пенсионных накоплений, которые могут выплачиваться в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Социального фонда России.

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«Единовременная выплата представляет собой выплату сразу всех пенсионных накоплений одной суммой. Она производится, если на момент обращения гражданин достиг соответствующего возраста, но не имеет требуемых на год подачи заявления страхового стажа или пенсионных коэффициентов, а также в случаях, когда размер накопительной пенсии составляет менее 5% к сумме страховой и накопительной пенсии, рассчитанной на дату обращения (с 1 июля 2024 года — не более 10% прожиточного минимума пенсионера, установленного в РФ)», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что срочная пенсионная выплата назначается на срок по выбору гражданина, но не менее чем на 10 лет.

«Она может быть установлена при наличии требуемых стажа и пенсионных коэффициентов на год обращения. Срочную выплату могут получать пензенцы, которые сформировали пенсионные накопления за счет добровольных взносов в рамках программы государственного софинансирования или за счет средств материнского капитала», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что накопительная пенсия устанавливается пожизненно и выплачивается ежемесячно, если у гражданина есть требуемые стаж и пенсионные коэффициенты.

«Ее размер рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты — 264 месяца», — уточняется в нем.

В пресс-релизе напоминается, что обратиться за выплатой пенсионных накоплений можно по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также при досрочном назначении страховой пенсии по старости.

«Чтобы узнать размер сформированных пенсионных накоплений, а также уточнить, у какого страховщика размещены эти средства, можно заказать выписку из индивидуального лицевого счета через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или в МФЦ. Если пенсионные накопления формируются в Социальном фонде, то подать заявление на их выплату можно на портале госуслуг или в любой удобной клиентской службе СФР. Если средства формируются в негосударственном пенсионном фонде, обратиться за выплатой следует непосредственно в свой НПФ», — говорится в сообщении.