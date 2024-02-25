Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении природоохранного законодательства в Пензе Общество

Пенза, 25 февраля 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с распространением в СМИ и социальных медиа информации о загрязнении атмосферного воздуха в Пензе в результате сжигания отходов производства на одном из мебельных предприятий и в близлежащих гаражах.

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«В СМИ и социальных медиа сообщается, что в городе Пензе на одном из предприятий по изготовлению мебели, а также в расположенных неподалеку гаражах неправомерно сжигаются отходы производства, что приводит к загрязнению атмосферного воздуха. Местные жители жалуются на резкий неприятный запах. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР в минувшую субботу, 24 февраля.

В нем добавляется, что исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.