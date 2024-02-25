14:39:23 Воскресенье, 25 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении природоохранного законодательства в Пензе

10:01 | 25.02.2024 | Общество

Печать

Пенза, 25 февраля 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с распространением в СМИ и социальных медиа информации о загрязнении атмосферного воздуха в Пензе в результате сжигания отходов производства на одном из мебельных предприятий и в близлежащих гаражах.

Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении природоохранного законодательства в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В СМИ и социальных медиа сообщается, что в городе Пензе на одном из предприятий по изготовлению мебели, а также в расположенных неподалеку гаражах неправомерно сжигаются отходы производства, что приводит к загрязнению атмосферного воздуха. Местные жители жалуются на резкий неприятный запах. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР в минувшую субботу, 24 февраля.

В нем добавляется, что исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Читайте также
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке телевизора через интернет Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке детской одежды
В Кузнецке ребенок госпитализирован после наезда «Нивы» В Пензе в ДТП пострадали два ребенка
В Сердобске водитель автобуса сбил молодого человека Жительница Пензы лишилась более 2 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама