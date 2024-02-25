14:39:30 Воскресенье, 25 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Три пензенских экскурсовода будут работать на Всемирном фестивале молодежи

13:15 | 25.02.2024 | Общество

Печать

Пенза, 25 февраля 2024. PenzaNews. Три пензенских экскурсовода вошли в число 300 человек, которые отобраны в рамках программы «Больше, чем путешествие» для работы на Всемирном фестивале молодежи. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Три пензенских экскурсовода будут работать на Всемирном фестивале молодежи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сразу три пензенских экскурсовода — Елена Малышева, Наталья Колыганова и Серафима Царан — вошли в число 300 лучших в России. Их пригласили пройти подготовку в учебном центре «Сириус» для дальнейшей работы на Всемирном фестивале молодежи. Всего в рамках программы «Больше, чем путешествие» организаторам поступило более 10 тыс. заявок со всей страны. Наши землячки еще раз подтвердили, что в Пензенской области особое отношение к родной истории и культуре», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 24 февраля.

«Поздравляю пензенских экскурсоводов с высокой оценкой их профессиональных качеств и желаю покорения новых высот. Вы делаете очень важное дело — помогаете хранить историческую память и передавать ее новым поколениям», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года.

В рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» для работы на площадке из 10 тыс. заявок были отобраны 300. Специалисты со всей страны на 10 тематических экскурсионных маршрутах познакомят гостей фестиваля с возможностями России в самых разных областях, ее успехами и особенностями культуры, помогут посмотреть на нее другими глазами.

Читайте также
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке телевизора через интернет Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке детской одежды
В Кузнецке ребенок госпитализирован после наезда «Нивы» В Пензе в ДТП пострадали два ребенка
В Сердобске водитель автобуса сбил молодого человека Жительница Пензы лишилась более 2 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама