Три пензенских экскурсовода будут работать на Всемирном фестивале молодежи Общество

Пенза, 25 февраля 2024. PenzaNews. Три пензенских экскурсовода вошли в число 300 человек, которые отобраны в рамках программы «Больше, чем путешествие» для работы на Всемирном фестивале молодежи. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Сразу три пензенских экскурсовода — Елена Малышева, Наталья Колыганова и Серафима Царан — вошли в число 300 лучших в России. Их пригласили пройти подготовку в учебном центре «Сириус» для дальнейшей работы на Всемирном фестивале молодежи. Всего в рамках программы «Больше, чем путешествие» организаторам поступило более 10 тыс. заявок со всей страны. Наши землячки еще раз подтвердили, что в Пензенской области особое отношение к родной истории и культуре», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 24 февраля.

«Поздравляю пензенских экскурсоводов с высокой оценкой их профессиональных качеств и желаю покорения новых высот. Вы делаете очень важное дело — помогаете хранить историческую память и передавать ее новым поколениям», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года.

В рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» для работы на площадке из 10 тыс. заявок были отобраны 300. Специалисты со всей страны на 10 тематических экскурсионных маршрутах познакомят гостей фестиваля с возможностями России в самых разных областях, ее успехами и особенностями культуры, помогут посмотреть на нее другими глазами.