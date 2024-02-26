Компания «Россети Волга» открыла в Спасске быструю электрозарядную станцию Общество

Пенза, 26 февраля 2024. PenzaNews. Быстрая электрозарядная станция (ЭЗС) установлена в городе Спасске Пензенской области в рамках развития зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 26 февраля.

Фото: пресс-служба ПАО «Россети Волга»

В нем уточняется, что ЭЗС размещена на улице Ленина, 47А, место ее установки выбрано с учетом транспортной логистики (близость к федеральной трассе М5 «Урал») и развития сопутствующей инфраструктуры.

«Новая ЭЗС типа Mode 4 обладает мощностью 60 кВт, имеет систему онлайн-мониторинга, заряд электромобилей осуществляется в соответствии со стандартами CHAdeMO (для японских автомобилей), CCS (для европейских автомобилей), GB/T (для китайских автомобилей). Использование быстрых ЭЗС типа Mode 4 позволяет сократить время зарядки электромобиля до получаса-часа. Для сравнения: «медленные» ЭЗС типа Mode 3 заряжают электромобиль полностью за 6–8 часов», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в Пензенской области действует четыре электрозарядные станции ПАО «Россети Волга» — в Пензе, Нижнем Ломове, Кузнецке и Спасске, они находятся вблизи основных магистралей и выездов из городов.

«С точными местами установки ЭЗС можно ознакомиться на официальном сайте «Россети Волга» в разделе «Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта». В настоящее время владельцы электромобилей могут пользоваться данными ЭЗС бесплатно. В дальнейшем плата за зарядку будет взиматься через мобильное приложение «Россети электротранспорт», — говорится в пресс-релизе.