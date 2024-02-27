Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Бессоновского района Общество

Пенза, 27 февраля 2024. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой провел выездной личный прием жителей Бессоновского района во вторник, 27 февраля.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием обратились 10 граждан по вопросам ненадлежащей организации уличного освещения, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия и объектов электроснабжения, благоустройства территории, лекарственного обеспечения инвалида, социального обслуживания населения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило 9 письменных обращений, одному обратившемуся были устно разъяснены положения действующего законодательства.

«Ход и результаты рассмотрения обращений находятся на личном контроле заместителя прокурора области. Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.