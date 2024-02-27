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В Пензе начала работу XVI конференция «Школа лекторов планетариев»

18:10 | 27.02.2024 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2024. PenzaNews. Торжественное открытие XVI конференции «Школа лекторов планетариев», которая организована при поддержке Фонда президентских грантов, состоялось в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе во вторник, 27 февраля.

В Пензе начала работу XVI конференция «Школа лекторов планетариев»

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как отмечается на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, регион впервые принимает более 70 профессионалов отрасли — ученых-астрономов и специалистов планетариев со всей России.

Обмениваться знаниями и опытом они будут в стенах пензенского планетария, который был открыт после проведенной реконструкции в начале сентября 2023 года.

Впервые в истории конференции ученые-астрономы также прочитают лекции для жителей региона — школьников, студентов и педагогов. Они пройдут в Пензе, Кузнецке, Нижнем Ломове и Сердобске.

Первой лекцией, которая состоялась сразу после торжественного открытия, стала «Ультрафиолетовая Вселенная».

Конференция завершится в пятницу, 1 марта.

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