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Мельниченко предложил ознакомиться с проектами благоустройства мест отдыха, проголосовать за которые можно с 15 по 17 марта

10:04 | 02.03.2024 | Общество

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Пенза, 2 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил жителям региона ознакомиться с некоторыми проектами благоустройства, проголосовать за которые можно с 15 по 17 марта.

Мельниченко предложил ознакомиться с проектами благоустройства мест отдыха, проголосовать за которые можно с 15 по 17 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предлагаю вам познакомиться с проектами, которые уже в следующем году могут изменить наш регион к лучшему. Причем выбрать объекты для благоустройства может каждый житель Пензенской области старше 14 лет, поучаствовав в голосовании за любимое место отдыха», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале в субботу, 2 марта.

Свою запись он сопроводил изображениями, на которых представлены варианты благоустройства общественных территорий Пензы — Привокзальной площади, набережной реки Суры, скверов за дворцом единоборств «Воейков» и в районе улицы Дружбы, парков «Комсомольский» и имени В.В. Белинского, а также лестничного марша от памятника «Первопоселенец» до Спасо-Преображенского мужского монастыря.

«Наш регион уже успел благоустроить 665 общественных пространств в различных муниципалитетах, и мы гордимся тем, какие результаты получились благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», — отметил Олег Мельниченко.

Он сообщил, что в 2024 году в перечень для голосования вошел 51 объект в Пензе, Кузнецке, Заречном, Сердобске, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Мокшане.

«С 15 по 17 марта вы можете отдать свой голос за благоустройство любимого места отдыха и прогулок в одном из пунктов голосования», — написал губернатор.

Олег Мельниченко напомнил, что президент России объявил о продлении проекта до 2030 года.

«Это открывает еще больше возможностей для творческих инициатив наших граждан», — подчеркнул глава региона.

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