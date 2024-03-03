Школа приемных родителей начала работу в Пензенской области под кураторством Минтруда Общество

Пенза, 3 марта 2024. PenzaNews. Школа приемных родителей начала работу в Пензенской области под кураторством министерства труда, социальной защиты и демографии региона, которому в 2024 году от Минобразования были переданы полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

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«К обучению приступили 34 гражданина, выразивших желание взять в семью на воспитание несовершеннолетних детей или детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда региона.

В нем уточняется, что занятия будут проходить каждую субботу на базе областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов и реготделения Российского детского фонда, подготовка рассчитана на 30 образовательных часов.

«Специалисты подготовили программу, включающую широкий круг вопросов, в том числе обсуждение особенностей жизнеустройства детей и отработку упражнений по моделированию и решению жизненных ситуаций. После прохождения обучающего курса пройдет тестирование и выдача сертификата», — сказано в тексте.

В нем приводятся слова начальника управления опеки и попечительства, социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности и организации социального сопровождения отдельных категорий граждан Минтруда региона Натальи Брыкиной, которая пояснила, что слушатели школы, получившие сертификат, имеют право на бесплатное сопровождение, психолого-педагогическую помощь и содействие в разрешении трудностей во взаимодействии с ребенком.