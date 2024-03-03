В 2023 году более 500 жителей Пензенской области с длительным трудовым стажем вышли на пенсию досрочно Общество

Пенза, 3 марта 2024. PenzaNews. 517 жителей Пензенской области, имеющих большой стаж работы, воспользовались правом на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 2023 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Социального фонда России.

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«Среди них 326 мужчин и 191 женщина», — уточняется в пресс-релизе.

Из него следует, что для досрочного назначения страховой пенсии по старости — на два года раньше общеустановленного возраста — мужчинам необходимо проработать не менее 42 лет, женщинам — не менее 37 лет.

«При расчете длительного стажа для выхода на досрочную пенсию учитываются официальная работа, периоды временной нетрудоспособности, а также служба в армии по призыву. Участие в специальной военной операции в период прохождения военной службы или в добровольческом формировании засчитываются в страховой стаж в двойном размере», — поясняется в пресс-релизе.

В тексте обращается внимание на то, что при подсчете продолжительного стажа не учитываются отпуск по уходу за ребенком, уход за престарелыми или гражданами с инвалидностью, периоды получения пособия по безработице.

«Это исключение касается именно права на пенсию досрочно. При расчете размера пенсии, а также при ее назначении на общих основаниях, нестраховые периоды включаются в стаж наравне с периодами работы», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что с целью проверки сформированных пенсионных прав граждане могут получить выписку из индивидуального лицевого счета.

«Сделать это можно на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. Если сведения о стаже отображены в выписке не полностью, следует обратиться к работодателю или в клиентскую службу СФР, либо подать заявление на корректировку сведений через госуслуги», — сказано в пресс-релизе.