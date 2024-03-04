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ФСБ предупредила пензенцев об участившихся случаях рассылки поддельных обращений от имени правоохранительных и контролирующих органов

12:07 | 04.03.2024 | Общество

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Пенза, 4 марта 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области сообщило об участившихся случаях рассылки неустановленными лицами на электронную почту предприятий, организаций и работников оборонно-промышленного комплекса поддельных официальных обращений от имени правоохранительных и контролирующих органов.

ФСБ предупредила пензенцев об участившихся случаях рассылки поддельных обращений от имени правоохранительных и контролирующих органов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кроме того, интернет-мошенники посредством телефонных звонков с использованием систем подмены номеров исходящих соединений от имени сотрудников банков, МВД, ФСБ, прокуратуры склоняют граждан к добровольной передаче парольно-кодовой информации, предоставляющей доступ третьим лицам к банковским счетам, либо к оформлению кредитов с последующим перечислением денежных средств на счета мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», — добавляется в тексте.

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