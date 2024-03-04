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УФНС России по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за 2023 год

13:42 | 04.03.2024 | Общество

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Пенза, 4 марта 2024. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за 2023 год.

УФНС России по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за 2023 год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Так, за отчетный период судебными органами (по последней судебной инстанции) рассмотрено 75 дел с участием налоговых органов (за 2022 год — 57 дел), сумма рассмотренных судами требований составила 2,4 млрд. рублей (за 2022 год — 1,5 млрд. рублей)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что по сравнению с 2022 годом количество рассмотренных судебных дел увеличилось в 1,3 раза, сумма рассмотренных судами требований — в 1,6 раза.

«В пользу налоговых органов принят 51 судебный акт на сумму 1,8 млрд. рублей, что составляет 68% от общего количества вынесенных судебных актов. Соотношение суммы рассмотренных требований в пользу налоговых органов и общей суммы рассмотренных требований составило 77,5%», — сказано в тексте.

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