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В Пензенской области назначены мировые судьи нескольких судебных участков

15:04 | 04.03.2024 | Общество

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Пенза, 4 марта 2024. PenzaNews. Мировые судьи нескольких судебных участков назначены в ходе 15-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоялась в понедельник, 4 марта.

В Пензенской области назначены мировые судьи нескольких судебных участков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их кандидатуры, которые предварительно обсуждались на совместном заседании профильных комитетов, представил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

Мировым судьей судебного участка №2 города Кузнецка сроком на три года назначена Анна Казарова.

На тот же срок с 1 мая к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка №2 Нижнеломовского района приступит Оксана Васильева.

В связи с истечением предыдущего срока полномочий на должность мирового судьи судебного участка №1 в Мокшанском районе вновь назначен Станислав Кошлевский; судебного участка №2 в Бессоновском районе — Оксана Егоркина (с 1 мая); судебного участка №1 в Каменском районе — Галина Самохина (с 1 мая).

В Железнодорожном районе Пензы мировым судьей судебного участка №5 назначен Сергей Теплов, судебного участка №3 — Александр Кирьянов (с 1 мая).

В Ленинском районе Пензы с 1 апреля к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка №7 приступит Павел Володин.

В Первомайском районе Пензы с 1 мая мировым судьей судебного участка №4 назначена Юлия Теряевская, сообщается на сайте регионального парламента.

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