В Пензенской области отдельные категории граждан получат дополнительную государственную поддержку Общество

Пенза, 4 марта 2024. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 15-й очередной сессии поддержали блок законопроектов, подготовленных министерством труда, социальной защиты и демографии региона.

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Как сообщается на сайте Заксобрания, действующие законы Пензенской области приведены в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное законодательство.

В частности, постановлением правительства РФ от 11 декабря 2023 года в новой редакции изложен перечень видов доходов, которые учитываются для признания граждан нуждающимися в предоставлении жилья. Решением депутатов скорректирован закон «О некоторых вопросах, связанных с реализацией на территории Пензенской области отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации, касающихся предоставления гражданам жилых помещений по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования».

Внесены изменения в ст. 5.1 закона «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, проживающих на территории Пензенской области». Установлено увеличение ежемесячного размера вознаграждения приемного родителя на 500 рублей: за воспитание приемного ребенка — до 4,3 тыс. рублей, за воспитание приемного ребенка-инвалида — до 5,6 тыс. рублей. Гражданам, воспитывающим детей в возрасте от 10 до 18 лет, сумму вознаграждения предложено повысить также до 5,6 тыс. рублей.

В соответствии с новеллами федерального законодательства перечень категорий граждан – участников СВО, получающих региональные меры поддержки, дополнен гражданами РФ, заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации.

Изменениями, внесенными в ст. 1 закона «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Пензенской области», утверждено приоритетное право многодетных малоимущих родителей на заключение социального контракта по отношению к другим получателям данной меры господдержки.

В региональном законодательстве учтены положения указа президента РФ №63 от 23 января 2024 года «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Многодетной признается семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. Многодетным семьям меры социальной поддержки предоставляются до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет при условии его обучения по очной форме.

С учетом критерия нуждаемости, при котором среднедушевой доход семьи не должен превышать региональной величины двух прожиточных минимумов, устанавливаются дополнительно: денежная выплата на детей в возрасте от 6 лет до окончания обучения в общеобразовательной организации в размере 5 тыс. рублей на одного ребенка (один раз в год или ежемесячно равными долями по выбору); ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30%; ежемесячная денежная выплата на оплату проезда школьников (за исключением такси) в размере 594 рублей на одного ребенка в период с сентября по май (из расчета стоимости проезда 27 рублей).