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Всероссийская проверка систем оповещения населения пройдет 6 марта

16:04 | 05.03.2024 | Общество

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Пенза, 5 марта 2024. PenzaNews. Всероссийская проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общедоступных теле- и радиоканалов пройдет в предстоящую среду, 6 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС России.

Всероссийская проверка систем оповещения населения пройдет 6 марта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что мероприятия по комплексной проверке готовности систем оповещения состоятся в рамках масштабных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами и паводками.

«Услышав звук сирены, необходимо не поддаваться панике, сохранять спокойствие, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио — и прослушать информационное сообщение. В ходе проверок готовности систем оповещения населения осуществляется включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения «Внимание всем!», в эфире теле- и радиоканалов транслируется информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!» — сказано в тексте.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте администрации Пензы, подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен начнется в 10.40, затем в эфир телеканалов и радиостанций будет отправлено проверочное сообщение.

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