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В праздничные и выходные дни на дороги Пензенской области будут выведены дополнительные экипажи ДПС

13:54 | 06.03.2024 | Общество

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Пенза, 6 марта 2024. PenzaNews. Дополнительные экипажи ДПС будут нести службу на дорогах Пензы и области в период праздничных и выходных дней. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону в среду, 6 марта.

В праздничные и выходные дни на дороги Пензенской области будут выведены дополнительные экипажи ДПС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что на постоянной основе будут проводиться массовые проверки и оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

«Автоинспекторы в очередной раз обращаются ко всем участникам дорожного движения и призывают не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Автоинспекторы предпримут все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения», — отмечается в тексте.

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