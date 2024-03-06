Мельниченко поручил обеспечить контроль за реализацией новых мер поддержки малообеспеченных многодетных и приемных семей Общество

Пенза, 6 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил обеспечить контроль за реализацией новых мер поддержки малообеспеченных многодетных и приемных семей.

Фото: Pnzreg.ru

«Я хочу напомнить, что в 2024 год Пензенская область вошла с социально ориентированным бюджетом. Из этого принципа мы исходили, когда просчитывали стоимость новых мер поддержки. Несмотря на не самую простую текущую ситуацию, мы смогли изыскать средства из регионального бюджета, чтобы эти меры поддержки ввести», — сказал Олег Мельниченко в ходе заседания правительства Пензенской области.

«Более 360 млн. рублей из бюджета региона будет направлено на эти цели. Поручаю председателю правительства Пензенской области Николаю Петровичу Симонову взять реализацию этих мер поддержки на самый строгий контроль», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, по инициативе губернатора с 1 марта назначается дополнительная помощь многодетным семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величины двух прожиточных минимумов на члена семьи.

Многодетным малообеспеченным семьям, в которых старший ребенок не достиг возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии обучения в учебном заведении по очной форме, установлены дополнительные выплаты: денежная выплата на детей в возрасте от 6 лет до окончания обучения в размере 5 тыс. рублей на одного ребенка (мера поддержки охватит около 22 тыс. детей); ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30% (данная мера позволит семьям ежемесячно экономить около 1,5 тыс. рублей); ежемесячная денежная выплата в размере 594 рублей на оплату проезда школьников период с сентября по май автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении (за исключением такси), городским наземным электрическим транспортом (мера охватит около 22 тыс. детей).

Предусмотрено за счет бюджета бесплатное горячее питание в учебных заведениях (завтрак или обед) для семей с тремя и более детьми до достижения старшим ребенком возраста 18 лет либо возраста 23 лет при обучении по очной форме.

Кроме того, по инициативе губернатора увеличены размеры ежемесячного вознаграждения приемным родителям. За воспитание приемного ребенка в возрасте до 10 лет родители будут получать 4,3 тыс. рублей; в возрасте от 10 до 18 лет, а также ребенка-инвалида — 5,6 тыс. рублей.