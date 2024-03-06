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В Пензенской области 15 семей, проживающих на сельских территориях, получили сертификаты на улучшение жилищных условий

18:45 | 06.03.2024 | Общество

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Пенза, 6 марта 2024. PenzaNews. 15 семей, проживающих на сельских территориях, получили сертификаты на улучшение жилищных условий в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в правительстве Пензенской области в среду, 6 марта.

В Пензенской области 15 семей, проживающих на сельских территориях, получили сертификаты на улучшение жилищных условий

Фото: Pnzreg.ru

«Продолжаем помогать жителям Пензенской области улучшать жилищные условия. С 2020 года в нашем регионе действует программа комплексного развития сельских территорий. За это время более 100 семей получили сертификаты на социальную выплату, которая может быть использована при строительстве или приобретении жилья. Ее сумма составляет 70% от расчетной стоимости квартиры или дома. В 2024 году общий объем этих выплат составит почти 26 млн. рублей. Сегодня жилищные сертификаты получили еще 15 семей», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в числе тех, кому были вручены сертификаты, — работники сельхозпредприятий, сотрудники сельских учреждений медицины и образования.

«Наш президент в своем послании Федеральному Собранию отметил, что жилье должно становиться для российских семей более доступным. Будем активно работать над выполнением этого поручения», — заверил губернатор.

«Один из сертификатов я вручил сегодня воспитателю детского сада рабочего поселка Тамала Елене Михайловне. Ее муж сейчас выполняет боевые задачи, участвуя в специальной военной операции. Семьям наших героев — особая поддержка. Мы сделаем все необходимое, чтобы помочь вам решить все возникающие житейские проблемы», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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