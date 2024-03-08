Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем Общество

Пенза, 8 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

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«Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Пусть этот весенний день будет наполнен солнечным светом и согрет вашими улыбками. А мужчины пусть воспользуются возможностью окружить вас особой заботой и вниманием. В России женщина всегда была и остается хранительницей семейных ценностей и традиций, источником вдохновения для ратных подвигов и трудовых свершений, равноправным сподвижником и верным соратником. А нередко — и лидером», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что в экономике и социальной сфере Пензенской области заняты сотни тысяч женщин, в их числе немало тех, кто развивает собственное дело и создает рабочие места.

«Но самое главное предназначение прекрасной половины человечества — дарить новую жизнь, в любви и заботе растить детей. Мы со своей стороны выполняем главную задачу, поставленную президентом России: оказываем поддержку семьям с детьми, создаем необходимые условия для развития способностей каждого ребенка, помогаем ему стать полноправным членом общества. Будем делать все возможное, чтобы каждая семья чувствовала себя защищенной», — подчеркнул губернатор.

«Желаю вам, наши дорогие и любимые женщины, прекрасного настроения, счастья, успехов, семейного тепла!» — пожелал Олег Мельниченко.