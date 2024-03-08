16:25:33 Пятница, 8 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем

10:05 | 08.03.2024 | Общество

Печать

Пенза, 8 марта 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жительниц областного центра с Международным женским днем.

Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие жительницы Пензы! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем — 8 Марта! На ваших плечах лежит огромный груз ответственности за воспитание детей, поддержание уюта в доме и тепла в семейном очаге, при этом вы работаете, делаете карьеру, нередко добиваетесь больших высот на профессиональном поприще и активно участвуете в общественной и политической жизни нашего города. И я искренне восхищаюсь вашей способностью успевать все, везде и всегда, вашей энергичностью и энтузиазмом», — отметил спикер гордумы.

«Спасибо вам за ваше умение делать мир ярче и добрее, за ваше неравнодушие, трудолюбие, теплоту и щедрость души!» — добавил Владимир Мутовкин.

Он пожелал женщинам большого счастья, крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, а также внимания и заботы близких людей.

«Пусть этот праздник будет наполнен позитивными впечатлениями и приятными хлопотами, а начало весны подарит вам не только теплые дни, но и хорошее настроение! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных моментов!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба городской думы.

Читайте также
В Белинском районе столкнулись легковушка и два грузовика, один человек погиб В Пензе полиция нашла злоумышленников, похитивших из полуприцепа грузовика бытовую технику на более чем 260 тыс. рублей
Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Пензенской области Житель Сердобского района стал жертвой мошенничества при продаже меда
В Пензе прокуратура объявила предостережение организатору соревнований по боксу, несовершеннолетние участники которых массово обратились за медпомощью В Сосновоборске столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама