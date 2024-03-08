Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем Общество

Пенза, 8 марта 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жительниц областного центра с Международным женским днем.

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«Дорогие жительницы Пензы! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем — 8 Марта! На ваших плечах лежит огромный груз ответственности за воспитание детей, поддержание уюта в доме и тепла в семейном очаге, при этом вы работаете, делаете карьеру, нередко добиваетесь больших высот на профессиональном поприще и активно участвуете в общественной и политической жизни нашего города. И я искренне восхищаюсь вашей способностью успевать все, везде и всегда, вашей энергичностью и энтузиазмом», — отметил спикер гордумы.

«Спасибо вам за ваше умение делать мир ярче и добрее, за ваше неравнодушие, трудолюбие, теплоту и щедрость души!» — добавил Владимир Мутовкин.

Он пожелал женщинам большого счастья, крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, а также внимания и заботы близких людей.

«Пусть этот праздник будет наполнен позитивными впечатлениями и приятными хлопотами, а начало весны подарит вам не только теплые дни, но и хорошее настроение! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных моментов!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба городской думы.