В Пензенской области в 2024 году планируется проведение комплексных кадастровых работ Общество

Пенза, 10 марта 2024. PenzaNews. Выполнение комплексных кадастровых работ (ККР) запланировано в Пензенской области в 2024 году в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».

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Как следует из сообщения пресс-службы облправительства, в текущем году ККР будут проводиться в отношении 3 тыс. 577 объектов недвижимого имущества в Мокшанском, Пензенском и Бессоновском районах и в отношении 2 тыс. 500 объектов на территории гаражных кооперативов в Пензе и Заречном.

«В этом году расширены критерии отбора кадастровых кварталов для выполнения ККР и предусмотрено их выполнение в агломерациях, выделенных стратегией социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года. Кадастровые работы в Пензенской агломерации, объединяющей территории города Пензы, Заречного, а также Бессоновского района, Богословского, Мичуринского и Засечного сельсоветов Пензенского района, и Кузнецкой агломерации запланированы в 52 кадастровых кварталах в отношении 8 тыс. 742 объектов недвижимости», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что будут уточнены границы земельных участков, местоположения зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, исправлены реестровые ошибки.

«Проведение ККР освободит граждан от необходимости проведения кадастровых работ для уточнения границ земельных участков и исправления реестровых ошибок, а также от расходов в случае возникновения судебных споров», — отмечается в сообщении.