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Олег Мельниченко посетил Пачелмский и Белинский районы

09:23 | 11.03.2024 | Общество

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Пенза, 11 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Пачелмский и Белинский районы в минувшее воскресенье, 10 марта.

Олег Мельниченко посетил Пачелмский и Белинский районы

Фото: Pnzreg.ru

«Посвятил воскресный день рабочей поездке в районы области. В Пачелме осмотрел филиал губернаторского казачьего кадетского корпуса нижнеломовского многопрофильного техникума. Планируем превратить его в образовательный кластер, открыть обучение по новым востребованным специальностям, а также современный центр переподготовки», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что зданию нужен капитальный ремонт.

«Положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию получено в конце прошлого года. Планируем привести учебное заведение в порядок за два ближайшие года. Поручил искать возможности вести работы опережающими темпами. Нужно создавать достойные условия для обучения не только в областном центре, но и в районах области. Пачелма — очень перспективный для дальнейшего развития населенный пункт», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор сообщил, что в Белинском посетил отремонтированный дом купца Антюшина.

«Это часть музея-усадьбы критика Виссариона Белинского, объект регионального наследия. Наконец-то здание обрело должный вид. В этом году оснастим его современной аппаратурой, что позволит вывести экспозицию на новый уровень», — написал Олег Мельниченко.

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