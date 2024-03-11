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В следственном управлении СКР по Пензенской области прошел учебно-методический семинар

12:43 | 11.03.2024 | Общество

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Пенза, 11 марта 2024. PenzaNews. Учебно-методический семинар для руководителей следственных отделов и их заместителей, следователей по расследованию особо важных дел, а также сотрудников аппарата следственного управления прошел в СУ СКР по Пензенской области.

В следственном управлении СКР по Пензенской области прошел учебно-методический семинар. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте ведомства, в ходе семинара с участием представителей региональных управлений ФНС и МВД были рассмотрены вопросы организационного и практического характера при выявлении, пресечении и документировании налоговых преступлений.

«Обсуждены особенности назначения и проведения судебных экспертиз по уголовным делам о налоговых преступлениях, методика производства следственных и процессуальных действий по уголовным делам данной категории», — сказано в тексте.

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