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В Пензе пройдет фестиваль поющих журналистов «Редакция»

13:45 | 11.03.2024 | Общество

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Пенза, 11 марта 2024. PenzaNews. Фестиваль поющих журналистов «Редакция», посвященный 65-летию областной организации Союза журналистов России (СЖР), пройдет в центре культуры и досуга Пензы в предстоящую пятницу, 15 марта.

В Пензе пройдет фестиваль поющих журналистов «Редакция». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представители СМИ исполнят хиты советской и российской эстрады, а также песни военных лет.

Их выступления будут сопровождать ансамбли «Старгород», «Голоса России» и хореографические коллективы.

«Фестиваль благотворительный. Собранные средства пойдут на помощь детям Запорожской области, в том числе на реализацию совместного проекта пензенского и запорожского союзов журналистов и журнала «Чердобряк». Сейчас готовится к выпуску журнал «Чердобрячок», полностью созданный детьми», — цитирует председателя пензенской областной организации СЖР Юлию Измайлову пресс-служба облправительства.

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