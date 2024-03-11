Контракт на реконструкцию сердобского дома-интерната для престарелых и инвалидов планируется заключить до конца марта Общество

Пенза, 11 марта 2024. PenzaNews. Аукцион на проведение работ по реконструкции сердобского дома-интерната для престарелых и инвалидов состоялся, контракт должен быть заключен до конца марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Отмечается, что площадь работ составит более 4 тыс. кв. метров.

Планируется создать 70 комфортабельных мест для подопечных социального учреждения.

Также намечено реконструировать пристрой к зданию с учетом требований доступа для пожилых людей и инвалидов.

Кроме того, будет проведено благоустройство и озеленение территории.

Работы будут идти с привлечением средств федерального и областного бюджетов.