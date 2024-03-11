В прокуратуре Пензенской области обсудили вопросы обеспечения законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования Общество

Пенза, 11 марта 2024. PenzaNews. Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования состоялось в прокуратуре Пензенской области под председательством исполняющего обязанности прокурора региона Александра Лейзенберга.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мероприятии приняли участие представители региональных управлений ФСБ, МВД, СКР, МЧС, Роспотребнадзора, министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения, межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, а также работники прокуратуры.

Участники заседания обсудили вопросы подготовки к весеннему паводку и пожароопасному сезону, готовность сил и средств к предотвращению негативного воздействия вод и тушению природных пожаров, проблемы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Руководитель надзорного ведомства рассказал о принятых в 2023 году мерах, направленных на предотвращение возникновения серьезных чрезвычайных ситуаций природного характера, позволивших не допустить гибель людей и наступление существенного экологического и экономического ущерба.

Он отметил также необходимость активизации темпов подготовки региона к предстоящему весеннему паводку и пожароопасному сезону.

Особое внимание участники заседания уделили мерам по созданию эффективной системы сбора, накопления и переработки отходов. В частности, обсуждались вопросы строительства мусороперерабатывающего завода и ликвидации несанкционированных свалок.

По итогам заседания рабочей группы Александр Лейзенберг дал соответствующие поручения, ход исполнения которых поставлен им на контроль, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области.