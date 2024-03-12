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В Пензу 14 марта прибудет поезд «Сила в правде»

11:42 | 12.03.2024 | Общество

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Пенза, 12 марта 2024. PenzaNews. Тематический поезд Минобороны России «Сила в правде» прибудет на железнодорожный вокзал Пенза-I утром в четверг, 14 марта.

В Пензу 14 марта прибудет поезд «Сила в правде»

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в составе поезда — вагон «Этих дней не смолкнет слава» с образцами вооружения и макетами боевой техники времен Великой Отечественной войны, вагон «Альянс обетованный», экспозиция которого раскрывает преступные замыслы руководства Украины и насаждаемую им идеологию нацизма, вагоны с экспозициями Сухопутных войск России, Воздушно-десантных войск, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, департамента культуры Минобороны России, «Юнармии» и вагон «Военная служба по контракту — выбор сильных».

Экспозиция будет открыта для посещения до 15.30. Экскурсоводы подробно расскажут об экспонатах, предоставят желающим возможность проверить свои знания по истории России и Вооруженных сил.

Также участников мероприятия ждет концертная программа.

В здании вокзала можно будет принять участие в тематических мастер-классах, написать письма участникам специальной военной операции, посетить выставку детских рисунков.

Акция «Сила в правде» стартовала 23 февраля и завершится 8 мая. Ее организатором выступило Минобороны России.

Мероприятия акции пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 субъектах РФ.

Общая протяженность маршрута составит более 34 тыс. км.

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