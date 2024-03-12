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В Камешкирском районе выявлены нарушения при предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах

16:13 | 12.03.2024 | Общество

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Пенза, 12 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура Камешкирского района Пензенской области в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции выявила нарушения при предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах.

В Камешкирском районе выявлены нарушения при предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выявлены факты предоставления главами администраций сельских поселений недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи за 2022 год. Один из муниципальных служащих не указал доход по предыдущему месту работы в размере более 100 тыс. рублей, а также доход по основному месту работы в аналогичном размере. Кроме того, не был указан доход супруга от предпринимательской деятельности в размере более 150 тыс. рублей. Глава администрации другого сельского поселения не указал доход от сдачи в аренду земельного участка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова

Она добавила, что по итогам проверки прокурор Камешкирского района внес руководителям двух комитетов местного самоуправления сельских поселений представления об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.

«По результатам их рассмотрения приняты меры к устранению нарушений, два муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказала собеседница агентства.

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