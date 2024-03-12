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Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Городищенского района

18:09 | 12.03.2024 | Общество

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Пенза, 12 марта 2024. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел выездной личный прием жителей Городищенского района во вторник, 12 марта.

Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Городищенского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием обратились 17 граждан по вопросам отсутствия надлежащего уличного освещения, благоустройства территории, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, несогласия с размером пенсионных выплат, отсутствия контейнеров для складирования крупногабаритных отходов, возможности обжалования судебного решения по гражданскому делу, бездействия сотрудников правоохранительных органов при рассмотрении сообщения о преступлении. Члены семей участников специальной военной операции попросили оказать им содействие в оформлении соответствующих региональных льгот», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило 16 письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле заместителя прокурора области.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.

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