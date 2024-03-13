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Турчак, Мельниченко и представители «Газпрома» приняли участие в торжественном открытии газопровода в Лебедевке

17:30 | 13.03.2024 | Общество

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Пенза, 13 марта 2024. PenzaNews. Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, а также представители компании «Газпром» приняли участие в торжественном открытии газопровода в селе Лебедевка.

Турчак, Мельниченко и представители «Газпрома» приняли участие в торжественном открытии газопровода в Лебедевке

Фото: T.me/omelnichenko

«Вместе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Анатольевичем Турчаком, начальником департамента ПАО «Газпром» по взаимодействию с органами власти РФ Владимиром Константиновичем Марковым и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Вадимовичем Густовым приняли участие в торжественном открытии газопровода в селе Лебедевка Пензенского района. Жители микрорайона Новая Терновка получили «голубое топливо» в рамках программы догазификации. Пензенский регион — в числе лидеров по ее реализации», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в среду, 13 марта.

Он напомнил, что в этом году на субсидии по догазификации для льготников в бюджете региона заложено более 20 млн. рублей, право на выплату до 100 тыс. рублей предоставляется участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей, а также многодетным семьи и семьям с детьми с низким доходом.

«Мы будем продолжать эту важную для людей работу», — подчеркнул губернатор.

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