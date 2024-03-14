В Пензу прибыл поезд Минобороны России «Сила в правде» Общество

Пенза, 14 марта 2024. PenzaNews. Торжественный митинг, посвященный встрече тематического поезда Минобороны России «Сила в правде», состоялся на перроне железнодорожного вокзала Пенза-I утром в четверг, 14 марта.

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии приняли участие представители органов власти, ветеранских организаций, патриотических объединений, курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института, члены отряда содействия полиции «Тигр», а также жители и гости Пензы.

«Сегодня здесь собрались встречать поезд люди разных поколений и профессий, которых объединяет любовь к Родине», — отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, открывая митинг.

«Из нашей памяти нельзя вырвать великий подвиг советского солдата. В наши дни российские военнослужащие продолжают совершать подвиги. И мы гордимся нашими земляками, которые выполняют воинский долг в зоне проведения СВО. Мы гордимся пензенскими предприятиями, которые производят продукцию для нашей армии», — подчеркнул он.

Также к участникам мероприятия обратился начальник эшелона «Сила в правде», начальник Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова контр-адмирал Александр Гринкевич.

«Пенза — двадцатая остановка на пути нашего поезда. Приглашаю всех ознакомиться с экспозицией», — сказал он.

В ходе мероприятия Александр Гринкевич вручил медали Минобороны России «За помощь и милосердие» председателю региональной общественной организации ветеранов погранслужбы и локальных войн «Рубеж» Сергею Галеву, руководителю реготделения общероссийской общественной организации военных инвалидов «Воин» Алексею Иванову, председателю пензенской региональной общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать» Ольге Клейменовой, руководителю группы по сбору гуманитарной помощи Вадинского района Арсену Григоряну и главе исполкома Общероссийского народного фронта в Пензенской области Олегу Куроедову.

Акция «Сила в правде» стартовала в Москве 23 февраля и завершится 8 мая. Ее организатором выступило Минобороны России.

Мероприятия акции пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 субъектах РФ. Общая протяженность маршрута составит более 34 тыс. км, сообщает пресс-служба облправительства.