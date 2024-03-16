В Заречном установят контейнеры для сбора старых шин Общество

Пенза, 16 марта 2024. PenzaNews. Контейнеры для сбора старых шин появятся в Заречном Пензенской области в апреле. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Площадки будут организованы в нескольких удобных для автомобилистов местах города. Первые точки появятся на 20-й дороге (напротив СТО) и около гаражного кооператива №6. Специальные контейнеры для сбора покрышек Заречному в безвозмездное пользование предоставлены ООО «Азия Цемент», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что каждый контейнер может вместить 125 шин от легковых автомобилей или 45 от грузовых, по мере накопления их будут отправлять на переработку.

«Раньше сбор и вывоз отработанных шин осуществлялся в Заречном во время специально объявленных акций. В ходе каждой акции, которые организовывались по несколько раз в год, из города вывозили более тысячи покрышек. На площадки сбора можно будет самостоятельно привезти шины в любое удобное время», — отмечается в сообщении.