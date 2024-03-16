19:54:22 Суббота, 16 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Утвержден сводный план тушения лесных пожаров в Пензенской области

18:01 | 16.03.2024 | Общество

Печать

Пенза, 16 марта 2024. PenzaNews. Сводный план тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года утвержден распоряжением губернатора Олега Мельниченко.

Утвержден сводный план тушения лесных пожаров в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документ принят с учетом положительного заключения Федерального агентства лесного хозяйства и согласован с ГУ МЧС России по Пензенской области.

Как отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минлесхоза региона, сводный план разрабатывается ежегодно для определения перечня и состава всех подразделений, принимающих участие в тушении лесных пожаров и координации их действий.

«Он предусматривает проведение мер по противопожарному обустройству населенных пунктов, определяет порядок привлечения подразделений пожарной охраны при тушении пожаров. Кроме того, планом предусмотрено создание резерва пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря и горюче-смазочных материалов», — поясняется в тексте.

Читайте также
Олег Ягов и Денис Токарский обсудили развитие пензенской областной организации СЖР В Пензе на базе центра кинологической службы УМВД прошли учебно-тренировочные сборы
В Пензе мужчина с топором угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина восьми плиток шоколада
Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, который незаконно хранил порох В Пензе представители «Т Плюс» встретились со студентами филиала МГУТУ
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама