Утвержден сводный план тушения лесных пожаров в Пензенской области Общество

Пенза, 16 марта 2024. PenzaNews. Сводный план тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года утвержден распоряжением губернатора Олега Мельниченко.

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Документ принят с учетом положительного заключения Федерального агентства лесного хозяйства и согласован с ГУ МЧС России по Пензенской области.

Как отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минлесхоза региона, сводный план разрабатывается ежегодно для определения перечня и состава всех подразделений, принимающих участие в тушении лесных пожаров и координации их действий.

«Он предусматривает проведение мер по противопожарному обустройству населенных пунктов, определяет порядок привлечения подразделений пожарной охраны при тушении пожаров. Кроме того, планом предусмотрено создание резерва пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря и горюче-смазочных материалов», — поясняется в тексте.