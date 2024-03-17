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Владимир Мутовкин поздравил с праздником работников ЖКХ

11:00 | 17.03.2024 | Общество

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Пенза, 17 марта 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил с праздником работников ЖКХ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На ваших плечах лежит огромный груз ответственности — обеспечение нормальной жизнедеятельности всего города. Тепло, свет и вода в наших квартирах, на предприятиях и в социальных учреждениях областного центра, чистота улиц и дворов и во многом настроение горожан зависят именно от результатов вашего ежедневного труда», — отметил он.

«Ваша работа всегда на виду, и порой вам приходится трудиться без выходных и праздников, 24 часа в сутки семь дней в неделю. При этом вы всегда с достоинством и на высоком профессиональном уровне справляетесь с профессиональными задачами. И я благодарю вас за нелегкий, но столь необходимый каждому из нас труд! От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, мира достойной заработной платы и новых успехов в работе на благо развития Пензы, Сурского края и России!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба городской думы.

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