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Владимир Мутовкин провел очередной прием граждан

16:38 | 18.03.2024 | Общество

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Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин провел очередной прием граждан в понедельник, 18 марта.

Владимир Мутовкин провел очередной прием граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К народному избраннику обратилась жительница дома, расположенного на улице Водопьянова, и сообщила, что после ремонта теплосетей ресурсоснабжающая организация не восстанавливает нарушенное в ходе вскрышных работ благоустройство.

Женщина пояснила, что с весенним потеплением большая часть улицы, в том числе и пешеходная, оказалась покрытой грязью.

«Кроме того, из-за недостаточной уборки снега скопились снежные навалы, которые, подтаивая, усугубляют ситуацию, затрудняя и подъезды к домам частного сектора, и движение пешеходов», — сказала она.

Заявительница попросила Владимира Мутовкина оказать содействие в решении проблемы, а также обозначила необходимость ремонта тротуара.

Приняв обращение в работу, председатель гордумы сразу же выехал на место, чтобы разобраться в ситуации.

«Этот вопрос необходимо решать во взаимодействии с управлением ЖКХ города Пензы и ресурсоснабжающей организацией, которая обязана восстановить нарушенное благоустройство», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба гордумы, в ближайшее время будет направлен соответствующий запрос в УЖКХ.

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